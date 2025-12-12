Udinese-Napoli | Runjaic in conferenza: “Fascia sinistra? Ecco chi gioca…”

"Nessuno perde in maniera volontaria o volentieri tra le mura amiche. Dobbiamo approcciare meglio le partite. Contro il Napoli avremo la possibilità di fare una buona partita, ma soprattutto bisogna capire che se una partita non si può vincere bisogna almeno non perderla . Nei miei due anni qua ho capito che tutte le squadre medio piccole sono forti soprattutto in casa".

Chi gioca sulla fascia sinistra?

"Abbiamo perso anche Jordan Zemura e posso dire con certezza che Ekkelenkamp è un centrocampista e ci serve in quella zona del campo. Su quell'out abbiamo Rui Modesto che contro il Genoa ha fatto una buona partita e non dobbiamo dimenticare anche la possibilità di schierare Kingsley Ehizibue da quella parte del campo".