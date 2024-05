Verso Udinese-Napoli / Le scelte di Cannavaro e Calzona: le probabili

Il Napoli continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato ed anche l'Udinese. Ecco le probabili formazioni dell'incontro

La sfida tra il Napoli e l'Udinese sarà davvero decisiva, soprattutto a sole quattro giornate dalla fine del campionato. Il club bianconero infatti è pronto per fare la differenza ed accorciare le distanze dalla salvezza. Allo stesso tempo per gli azzurri passa quello che è definibile come l'ultimo treno Europa che conta. Ecco le probabili formazioni.