Verso Udinese-Napoli / Due titolarissimi ai box: cartellini gialli fatali

Due gialli fatali per la squadra bianconera in vista dei prossimi incontri di campionato. Alzano bandiera bianca due titolarissimi del team

Due calciatori titolarissimi dell'Udinese alzano ufficialmente bandiera bianca dopo il match contro il Bologna. Infatti erano in diffida e con il cartellino giallo saranno costretti a guardare la sfida contro il Napoli dalla tribuna. Si parla della coppia argentina che sta gestendo la difesa e il centrocampo. Ecco tutti i dettagli .

Il primo che non potrà dire la sua nella sfida contro gli ex Campioni d'Italia è il difensore centrale Nehuen Perez. Il calciatore di proprietà dell'Udinese che era proprio così tanto vicino agli azzurri nel corso della passata sessione di mercato è costretto a supportare i suoi compagni da lontano. Il secondo, invece, è il neo arrivato Martin Payero. L'autore della rete del momentaneo vantaggio fermato anche lui per somma di cartellini.