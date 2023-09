Napoli-Udinese / Il top ed il flop del match: ecco chi stupisce e chi delude

L'Udinese termina da pochi istanti la sfida di campionato con i Campioni d'Italia. Il team friulano non è mai riuscito a mettere seriamente in difficoltà la squadra avversaria ed infatti al termine dei novanta minuti la squadra esce sconfitta senza ombra di dubbio.

Il miglior giocatore di giornata è senza ombra di dubbio Sandi Lovric . Lo sloveno prova in tutti i modi ad essere pericoloso, prima con un tiro deviato da un compagno che probabilmente sarebbe entrato. Poi con un destro dai 30 metri che va di poco sopra la traversa. Nota di merito anche per Lazar Samardzic che ha segnato una rete davvero clamorosa contro tutti gli avversari ed ha mostrato ancora una volta la sua grande qualita.

Il flop

In difesa non si salva nessuno. Infatti il flop viene assegnato a tutto il reparto, nessuno escluso. Sul primo gol la colpa è della coppia Ebosele-Perez. Sulla seconda rete l'errore è di Kristensen e soprattutto Kamara. Il terzo gol è un assolo negativo di Jaka Bijol e sulla quarta invece ci pensa tutto il reparto a lasciare solo soletto il Cholito Simeone. Davvero una prestazione da dimenticare. Restando sul match, non perdere tutte le pagelle e i voti assegnati ai giocatori dell'Udinese <<<