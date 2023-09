Napoli-Udinese, designata la squadra arbitrale: il fischietto del match

E' stata da poco designata la squadra arbitrale per il prossimo impegno di campionato dell'Udinese, che sarà contro il Napoli

Dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina, ora l'Udinese deve cercare di non uscire con lo stesso risultato anche nel prossimo impegno contro il Napoli. Il match del Maradona sarà in programma mercoledì alle 20 e 30 e pochi istanti fa sono state annunciate le squadre arbitrali di tutte le prossime partite in programma.