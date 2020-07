Napoli-Udinese, i convocati di Gattuso

Domani alle ore 19:30 allo stadio San Paolo di Napoli, gli azzurri affronteranno l’Udinese. Il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati. Non saranno della partita Younes e Llorente ancora non al meglio, fuori anche Di Lorenzo ma per squalifica, mentre torna Malcuit. Ecco la lista:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly.

Centrocampisti: Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.