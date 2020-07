Napoli-Udinese, i precedenti tra le due squadre

Nella 34° giornata del campionata di Serie A, l’Udinese farà visita al Napoli al San Paolo. La formazione partenopea arriva dal pareggio contro il Bologna, ma con la testa già alla sfida Champions contro il Barcellona, vista la posizione in classifica nella quale non può rientrare in un piazzamento Champions. L’Udinese affronterà Napoli e Juventus nel giro di pochi giorni e dopo il pari contro la Lazio vuole mettere i bastoni fra le ruote anche agli azzurri e ai bianconeri. Ecco i precedenti tra Napoli e Udinese.

Gare disputate a Udine 38

Gare disputate a Napoli 37

Gare disputate in totale 75 383775 Vittorie Udinese a Udine 13

Vittorie Udinese a Napoli 4

Vittorie Udinese totali 17 Pareggi a Udine 19

Pareggi a Napoli 11

Pareggi totali 30 Vittorie Napoli a Udine 7

Vittorie Napoli a Napoli 21

Vittorie Napoli totali 28 Reti Udinese a Udine 57

Reti Udinese a Napoli 41

Reti Udinese totali 98 Reti Napoli a Udine 43

Reti Napoli a Napoli 69

Reti Napoli in totale 112 I MARCATORI DI UDINESE-NAPOLI UDINESE 98 reti:

8 Reti: Di Natale;

6 reti Bettini;

4 reti Fontanesi, Branca, Poggi, B.Fernandes;

3 reti Rinaldi, Lindskog, Bierhoff;

2 reti: Virgili, Pantaleoni, Miano, Galparoli, Carnevale, Pinzi, Thereau, Lasagna;

una rete: E. Soerensen, Menegotti, Mozzambani, Moro, Castaldo, Ploeger, Pinardi, Selmosson, Manente, Milan, Vriz, Gerolin, Causio, Zico, Virdis, Pradella, Edinho, Billia, De Agostini, Graziani, De Vitis, Mattei, Dell’Anno, Calori, Bertotto, Bia, Sosa, Pepe, Quagliarella, Inler, Denis, Basta, Danilo, Heurtaux, Perica, Jankto, Ingelsson, Fofana;

autoreti: Franchini, Comaschi, Mialich, Pecchia, Crasson. NAPOLI 112 reti

8 reti: Maradona;

5 reti G.C. Vitali, Lavezzi;

4 reti: Amadei, Pecchia, Hamsik, Mertens;

3 reti: Posio, Pandev, Insigne, Callejon;

2 reti: Jeppson, Beltrandi, Di Giacomo, Del Vecchio, Krieziu, Policano, D.Bertoni, De Napoli, Zalayeta, Cavani, Higuain, Milik;

una rete: Masoni, Astori, Pesaola, Cassin, Vinicio, Barbato, Mistone, I.Speggiorin, Guidetti, C. Pellegrini, Damiani, Bruscolotti, Frappampina, Ferrario, Renica, Corradini, Ferrara, Fonseca, Altomare, Bia, Agostini, Pizzi, C.Bellucci, Turrini, Domizzi, Sosa, Mascara, Maggio, Dzemaili, Gabbiadini, Allan, Jorginho, Albiol, Tonelli, Fabian Ruiz, Rog, Younes, Zielinski;

autoreti: Stucchi, Helveg, C.Zapata, Thereau.