Ecco le formazioni ufficiali dell’ultimo match di campionato tra Napoli ed Udinese. Un paio di sorprese sul campo da gioco
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Ecco le formazioni ufficiali dell’ultimo match di campionato tra Napoli ed Udinese. Un paio di sorprese sul campo da gioco. Non perdiamo un istante ed andiamo subito con le scelte sia da parte di mister Kosta Runjaic che da parte di Antonio Conte. Diverse le sorprese soprattutto in attacco, con la squadra che farà a meno di un calciatore come Buksa in attacco per fare spazio a un duo dietro l’unica punta Keinan Davis.
Le formazioni ufficialiNapoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis.
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