La formazione si avvicina a grandi passi verso l'ultimo incontro di questo campionato. L'Udinese sa che deve fare la differenza e soprattutto vuole mettere in seria difficoltà la squadra allenata da Antonio Conte. Il Napoli oramai è sicuro di un piazzamento in Champions League, ma non ancora del secondo posto finale, motivo per cui sarà un match vero e proprio e con grande intensità. Adesso non possiamo fare altro che passare alle possibili novità di formazione e di conseguenza andiamo con le probabili formazioni. Ecco le scelte di mister Kosta Runjaic e di Antonio Conte per un vero e proprio big match.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

L'Udinese festeggia dopo l'1-0 di Ekkelenkamp contro il Napoli

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Arizala; Buksa, Davis. All. Runjaic

Diverse le assenze da parte dei bianconeri, con quattro titolari che non ci saranno e stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, Jurgen Ekkelenkamp, Hassane Kamara e il lungodegente Alessandro Zanoli. Toccherà al mister, trovare ugualmente la quadra con un Buksa che sembra essere favorito per prendersi un posto da protagonista sul campo da gioco a discapito del giovane Gueye.