Napoli-Udinese, le probabili formazioni. Gotti si affida a Walace in regia

Questa sera allo stadio San Paolo andrà in scena la sfida tra Napoli e Udinese. Gli azzurri di Gattuso ormai fuori dalla corsa alla Champions League vogliono prepararsi al meglio per la sfida in Europa contro il Barcellona, mentre i friulani sono a caccia di punti per avvicinare l’obbiettivo salvezza. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

A disposizione: Meret, Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Demme, Allan, Elmas, Politano, Lozano, Milik.

Allenatore: Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Ekong, Mazzolo, Ter Avest, Ballarini, Palumbo, Lirussi, Zeegelaar, Oviszach, Compagnon.

Allenatore: Gotti