Napoli-Udinese, le ultime sulla squadra friulana – VIDEO

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Lazio, l’Udinese aggiunge un altro tassello all’obbiettivo salvezza. I friulani nella sfida contro i biancocelesti hanno addirittura sfiorato il colpaccio nel recupero, gara che proietta i bianconeri verso le sfide molto dure contro Napoli e Juventus. Proprio questa sera allo stadio San Paolo di fronte agli uomini di Gotti ci saranno i partenopei. Gli azzurri reduci dal deludente pareggio contro il Bologna, sono ormai proiettati verso la sfida in Champions League contro il Barcellona non avendo più obbiettivi in campionato, ma vogliono chiudere la stagione in bellezza. Gotti per la gara di questa sera dovrà rinunciare agli infortunati Jajalo (stagione finita) e Teodorczyk. In regia spazio a Walace, mentre in avanti insieme a Lasagna ci sarà Nestorovski vista la squalifica di Okaka. Gotti porterà in panchina 6 elementi della Primavera vista l’emergenza.

UDINESE (3-5-2) Musso; Becao; De Maio; Nuytinck ; Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema, Lasagna, Nestorovski

All: Gotti