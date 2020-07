Nella sfida di domenica alle ore 19:30 tra Napoli e Udinese allo stadio San Paolo, i tecnici Gotti e Gattuso dovranno fare a meno rispettivamente di Stefano Okaka e Giovanni Di Lorenzo. Entrambe saranno out per la sfida di domenica per squalifica. Per i friulani inoltre, l’esterno danese Stryger Larsen è entrato in diffida e qualora dovesse essere ammonito salterebbe la gara contro la Juventus.