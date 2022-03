Napoli-Udinese / Cioffi nel post partita: “Ripartiamo dal gioco”

Intervenuto nel post partita il tecnico toscano nonostante il risultato non ha risparmiato complimenti ai suoi ragazzi

Arrivano anche i complimenti dagli studi di DAZN soprattutto ha colpito come abbia portato tanti giocatori in fase offensiva cosa che al Maradona gli ospiti fanno molto di rado. La curiosità è su dove nasce questo atteggiamento se dalle sue parole nel pre partita o per natura dei ragazzi. Il tecnico toscano ha risposto così: "E' un atteggiamento che va in relazione alle caratteristiche dei giocatori e noi abbiamo giocatori che hanno profondità e gamba e non dobbiamo tarpargli le ali per un concetto tattico per me sbagliato. Credo che dobbiamo rispettare le grandi e sappiamo di essere uno step sotto ma questo non vuol dire però non giocarsi la partita e il gioco di portare tanti nella metà campo avversaria nasce da un gioco difensivo ferreo dove la squadra si sacrifica. Mi dispiace solo fare i complimenti ai miei ragazzi per una partita dove il lavoro è stato ottimo ma non sono arrivati punti."