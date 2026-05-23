La sfida tra il Napoli e l'Udinese è alle porte, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che è il futuro della squadra bianconera e soprattutto passiamo alle dichiarazioni di mister Kosta Runjaic che presenta nel migliore dei modi questa sfida.

La conferenza di mister Runjaic

Il futuro di mister Runjaic

"Non mi piace sperimentare troppo. Contro la Cremonese una prova al di sotto delle nostre aspettative, ma abbiamo fatto giocare Arizala con un Mlacic che non era al 100%. Kamara non ci sarà, come non ci saranno Zanoli e Zaniolo ed anche Ekkelenkamp non sarà al top. Sicuramente, ma vogliamo essere un degno avversario del Napoli. Non so a chi concedere minuti, visto che nella seconda parte di stagione abbiamo avuto una rosa ristretta ed anche domani saremo in 6/7 in panchina non di più".e mi trovo bene ad Udine, ma non abbiamo ancora finito. Non bisogna assolutamente mollare la presa. Il focus non deve essere su di me, ma sulla società, i tifosi e soprattutto sulla squadra".