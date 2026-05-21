Il prossimo incontro di campionato (nonché ultimo di questa stagione per l'Udinese) si avvicina a grandi passi e proprio nel corso delle ultime ore sono usciti i direttori di gara e gli assistenti che daranno una mano nella direzione di una sfida comunque importante. Il Napoli deve ipotecare il suo secondo posto in classifica, mentre l'Udinese vuole provare a togliersi l'ennesimo sassolino dalla scarpa e mettere a referto una prova di primissimo livello. All'andata la dimostrazione tangibile che questa squadra può dare filo da torcere a tutte le avversarie, soprattutto ai Partenopei guidati da Antonio Conte. Adesso è arrivato il momento di scoprire la quaterna arbitrale e soprattutto chi ci sarà al VAR ed AVAR nel corso di quest'ultima sfida.

Deciso il direttore di gara per Napoli-Udinese

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Sarà il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini ad arbitrare questo importante incontro di campionato che vede l'Udinese protagonista. Per il direttore, questa sarà la prima esperienza in assoluto in Serie A, ma ha già un precedente con i bianconeri del Friuli Venezia Giulia proprio quest'anno contro il Palermo nel secondo turno di Coppa Italia. Gli assistenti prescelti saranno Capaldo e Pascarella, mentre il quarto uomo designato è Manganiello con al VAR la coppia formata da Prontera e Pairetto.