Nasce la eAcademy di Udinese eSports

eAcademy è un progetto di Udinese eSports, realizzato in collaborazione con WLT Gaming. Un’iniziativa che ha lo scopo di creare una community che unisce i videogiocatori nel nome dei valori che hanno contraddistinto fin dall’inizio il progetto Udinese eSports: impegno, passione, costanza e ambizione. I primi 40 gamers iscritti alla eAcademy si sfideranno in un torneo che avrà come piattaforma di riferimento la PlayStation 4 e sarà diviso nei due titoli calcistici più famosi: Fifa 20 e eFootball Pes 2020. Il torneo si svolgerà interamente online e avrà 20 partecipanti per ogni gioco. Verranno quindi disputate due fasi: una Fase a Gironi dove, una volta divisi in due giorni, ciascun giocatore dovrà giocare contro tutti per due volte. I primi 4 classificati di ciascun girone passeranno alla Fase ad eliminazione diretta dove ciascun match sarà al meglio delle 3 partite, compresa la Finale.

I gamers saranno ragazzi provenienti da tutta Italia e avranno l’opportunità di crescere e mettersi in mostra grazie al know how e alla struttura del Team Udinese eSports. Per informazioni sul progetto si può scrivere a esports@udinesespa.it

