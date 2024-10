Udinese News – Una nazionale bella a metà, il punto su Lucca: la rassegna

Lorenzo Lucca continua a lavorare in vista della prossima sfida con la Nazionale, visto che l'esordio potrebbe arrivare proprio contro l'Israele. Logicamente ieri non c'è stato spazio per l'attaccante dell'Udinese, visto anche come si sono comportati gli Azzurri fino all'espulsione di Pellegrini. Quest'ultima ha irrimediabilmente cambiato ogni tipo di calcolo da parte del coach Spalletti.