News Udinese | La Nazionale torna a Udine! Collavino: “Grande onore”

Una grande notizia per Udine e il Friuli Venezia Giulia: la Nazionale Italiana torna a giocare al Bluenergy Stadium. A cinque anni da Italia-Finlandia del marzo 2019, gli Azzurri guidati da Luciano Spalletti faranno ritorno nel nostro stadio il prossimo 14 ottobre per affrontare Israele in una gara valida per la Nations League.

Di questo ha parlato il Direttore Generale Franco Collavino: “È un grande onore ospitare ancora la Nazionale. Tra Udine e la maglia azzurra c’è un legame storico. Grazie al calore della nostra gente e alla modernità di un impianto come il Bluenergy Stadium, la Nazionale beneficerà di una grande accoglienza come da tradizione. Si tratta di un evento di grandissimo rilievo che valorizza ulteriormente Udine e tutto il Friuli Venezia Giulia. Al tempo stesso, di un grande orgoglio per noi come Udinese ospitare ancora una volta gli Azzurri nello scenario di uno degli stadi più all’avanguardia in Europa”.