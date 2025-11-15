Notizie Udinese – I nazionali tra ieri e oggi: i nomi dei giocatori

I giocatore dell’Udinese sono impegnati nelle gare nazionali: alcuni hanno già giocaro ieri altri hanno scenderanno in campo oggi

Lorenzo Focolari Redattore 15 novembre - 15:24

Cinque giocatori dell’Udinese hanno rappresentato le loro squadre nazionali ieri durante varie partite, tra cui amichevoli, qualificazioni e competizioni mondiali. Iniziando dai Mondiali, Abdoulaye Camara ha partecipato all'intero incontro degli ottavi di finale, dove la Francia ha battuto la Colombia 2-0, fornendo anche un assist decisivo.

Ora, i bleus si preparano ad affrontare un impegnativo incontro contro il Brasile il 18 novembre. Nelle qualificazioni per il prossimo Campionato Europeo Under 21, Iker Bravo ha segnato nella netta vittoria della Spagna su San Marino con un punteggio di 7-0, mentre per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, Adam Buksa è entrato nei minuti finali del pareggio 1-1 tra Polonia e Paesi Bassi. Rui Modesto è stato titolare nell'amichevole in cui l'Angola ha perso 0-2 contro l'Argentina, mentre Vakoun Bayo ha partecipato negli ultimi trenta minuti dell'amichevole persa 1-0 dalla Costa d'Avorio in Arabia Saudita.

Oggi sarà il turno di Sandi Lovric nella partita Slovenia-Kosovo, Jesper Karlstrom in Svizzera-Svezia, Saba Goglichidze in Georgia-Spagna, Alessandro Nunziante in Italia U19-Bosnia ed Erzegovina U19 e Oier Zarraga nella sfida Paesi Baschi-Palestina.