Udinese | Nehuen Perez tra i pre-convocati del CT Scaloni

Nehuen Perez è tornato titolare dopo aver scontato la squalifica che lo ha tenuto fuori per due giornate. Il centrale argentino, arrivato in estate dall'Atletico Madrid, ha disputato un'ottima gara ieri, in marcatura su Paulo Dybala. Prestazione che dimostra grande personalità per il difensore, al ritorno dopo una sciocca espulsione contro la Salernitana. Le qualità di Perez sono indubbie, tanto che il CT della Seleccìon Scaloni ha deciso di convocarlo per gli ultimi test della sua nazionale prima del Mondiale.

Non è il solo argentino a vestire la maglia della Seleccìon in occasione delle amichevoli contro Honduras e Giamaica. Infatti sono stati convocati dal commissario tecnico Scaloni altri tre ex giocatori dell'Udinese. Sono stati infatti chiamati anche Musso, De Paul e Nahuel Molina, tutti e tre calciatori con un lungo passato alla Dacia Arena che gli ha permesso di raggiungere questo importante traguardo in carriera. L'Udinese ha sempre dimostrato di operare al meglio sul mercato, tanto da portare in Friuli nomi ora al centro dei progetti di grandi club europei come l'Atletico Madrid. I tifosi friulani si augurano sia il caso anche di Perez, difensore che ha tutte le caratteristiche per fare bene e diventare un giorno un top di questo ruolo. E chissà aiutare i bianconeri a raggiungere qualcosa di più che una salvezza tranquilla. Solo il futuro ci saprà dare una risposta.