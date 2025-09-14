mondoudinese udinese news udinese Pisa-Udinese | Kamara nel post partita: le parole

Isaksen e Kamara
Hassane Kamara ha parlato dopo la partita sul trionfo dell’Udinese contro il Pisa con un punteggio di 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Iker Bravo. Queste sono le dichiarazioni dell’esterno ivoriano a DAZN, riportate dai...
Hassane Kamara ha parlato dopo la partita sul trionfo dell'Udinese contro il Pisa con un punteggio di 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Iker Bravo. Queste sono le dichiarazioni dell'esterno ivoriano a DAZN, riportate dai canali ufficiali del club:

Ho dato il massimo in campo come tutti i miei compagni. È fantastico quando succede. Accumulare tre punti in trasferta è sempre positivo, soprattutto contro le squadre che lottano per non retrocedere. Il sostegno dei tifosi è fondamentale e ci offre quella marcia in più”.

