Pisa-Udinese | Kamara nel post partita: le parole

Hassane Kamara ha parlato dopo la partita sul trionfo dell'Udinese contro il Pisa con un punteggio di 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Iker Bravo. Queste sono le dichiarazioni dell'esterno ivoriano a DAZN, riportate dai canali ufficiali del club:
“Ho dato il massimo in campo come tutti i miei compagni. È fantastico quando succede. Accumulare tre punti in trasferta è sempre positivo, soprattutto contro le squadre che lottano per non retrocedere. Il sostegno dei tifosi è fondamentale e ci offre quella marcia in più”.
