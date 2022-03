Napoli-Udinese / Zeegelaar nel post partita: “Dobbiamo migliorare i dettagli”

Alla fine la classifica non si è mossa. I punti non sono arrivati e i rimpianti sono tanti . Nelle ultime uscite ci sono state ottime prestazioni e ottime risposte ma a più battute la squadra di Cioffi si è fatta riprendere dopo il vantaggio.

E' il riassunto della partita di oggi, da dove però il tecnico bianconero ha potuto comunque prendere qualcosa di positivo da riportare a casa. La squadra infatti sul piano di gioco non ha affatto deluso. La sconfitta, seppur i bianconeri hanno le loro colpe, è arrivata più per meriti della squadra di Spalletti che per demeriti dei friulani.