Rassegna stampa | Nessun calo di concentrazione / Domani si gioca

Ora bisogna continuare per potersi togliere diverse soddisfazioni e la prima occasione sarà proprio tra 24 ore, quando il team bianconero affronterà il fanalino di coda. Stiamo parlando della Salernitana, una partita che non si può sbagliare, ma che potrebbe portare la squadra guidata da Cioffi in alto .

Essendo, anche, l'ultimo impegno valido per l'anno solare 2021. La squadra ci tiene a far bella figura e lasciare i tifosi con un ottimo ricordo, fino al sei di Gennaio. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa. Tutte le ultime in vista del prossimo incontro. Missione tre punti <<<