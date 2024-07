Udinese | Nessuna novità per Pafundi: resta in prestito al Losanna

talento della Nazionale U20 resterà in Svizzera fino al termine del orestitoprestito previsto per dicembre

Arrivato in Svizzera nella seconda parte della stagione, Pafundi non ha disatteso le aspettative. Un prestito concordato tra l'Udinese e la squadra elvetica che prevede come clausola un eventuale riscatto del calciatore da parte del Losanna fissato a 15 milioni di euro.