Udinese – Compleanno “storico”: Nestor Sensini compie 59 anni

Sebbene in questo momento al Bruseschi non ci siano tutti i giocatori per via delle Nazionali , l'Udinese calcio ha celebrato il compleanno di una vecchia gloria bianconera. Proprio oggi, Nestor Sensini compie 59 anni. Il difensore centrale bianconero è stato uno dei pilastri fondamentali negli anni d'oro dei friulani.

Adattabile anche come terzino all'occorrenza, Sensini ha vestito la maglia dell'Udinese in due fasi della sua carriera. Approdò per la prima volta a Udine dal Newell's Old Boys nel 1989 realizzando ben 4 annate calcistiche fino al 1993. Dopodiché le strade tra i friulani e l'argentino si sono divise per ben 9 anni nei quali Sensini ha vestito le maglie del Parma per due volte (con un frangente nel mezzo alla Lazio).