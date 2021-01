Nestorovski, a un passo dall’addio. Arslan piace alla Fiorentina

UDINE – “Udinese Calcio comunica la cessione in prestito biennale con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni, di Kevin Lasagna all’Hellas Verona. L’attaccante lascia il club dopo 3 stagioni e mezza in...

Redazione

UDINE - "Udinese Calcio comunica la cessione in prestito biennale con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni, di Kevin Lasagna all'Hellas Verona. L'attaccante lascia il club dopo 3 stagioni e mezza in cui ha collezionato 34 gol in 126 presenze tra campionato e Coppa Italia. Kevin ha indossato la fascia di capitano del nostro club e raggiunto, grazie al suo rendimento in bianconero, la Nazionale Italiana di cui è diventato stabilmente parte nelle ultime stagioni. A Kevin, capitano di tante battaglie, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte dell'Udinese per la professionalità e la dedizione sempre dimostrate dentro e fuori dal campo per i nostri colori e le tante soddisfazioni e traguardi condivisi insieme. Ciao Kevin, buona fortuna!". Così il club friulano ha saluto Kevin Lasagna passato nelle ultime ore all'Hellas Verona.

Ma l'attacco dei bianconeri potrebbe perdere un altro elemento. E' il caso di Ilija Nestorovski. L'attaccante macedone potrebbe lasciare il Friuli a seguito della rivoluzione dell'attacco bianconero. L'Udinese avrebbe ricevuto alcune offerte per il classe '90 da Brescia, Monza e Spal. I club, tutti in Serie B, seguono molto il ragazzo ma devono fronteggiare l'alto stipendio dell'ex Palermo. Attualmente fuori portata per le tre società, a meno che Nestorovski non decida di abbassare il proprio stipendio. Un'ipotesi da non scartare anche perché in estatate c'è l'Europeo che l'attaccante vuole vivere da protagonista con la sua Macedonia. I club della famiglia Pozzo intanto sta trattando l'ingaggio di Patrick Cutrone dal Wolverhampton.

Ilija Nestorovski potrebbe non essere l'unico a salutare Udine e l'Udinese. Infatti la Fiorentina di Cesare Prandelli e dell'ex d.s. Daniele Pradé avrebbe individuato in Arslan il rinforzo giusto per la mediana viola. Il turco, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, sarebbe la prima alternativa a Torreira, vero e proprio obiettivo per il centrocampo del club toscano. La trattativa per il classe '90 potrebbe sbloccarsi nelle ultime di mercato.

