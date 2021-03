Nestorovski escluso dalla Macedonia. Il Ct: “Comportamento inaccettabile”

Gli insulti dopo il gol al Liechtenstein costano caro all'attaccante

Serata particolare, quella di ieri, per Ilija Nestorovski. Il suo gol, su calcio di rigore, ha sigillato la vittoria per 5-0 della Macedonia ai danni del Liechtenstein. Ma a far discutere non è stato tanto il gol, quanto l'esultanza. Nestorovski, dopo aver depositato il pallone in rete, si è subito diretto verso le telecamere, attraverso cui ha fatto arrivare degli insulti ad alcuni tifosi. "L'insulto era destinato a 3 persone che mi hanno minacciato per 3 giorni e mi hanno insultato nella mia famiglia Sanno molto bene chi sono" - ha scritto l'attaccante su Instagram, spiegando come si trattasse di una faccenda puramente personale. Un comportamento singolare, decisamente non gradito dal CT Angelovski, che ha così commentato la vicenda: "Prima di tutto, sono contento che si sia scusato e abbia spiegato il motivo per cui lo ha fatto, ma un simile comportamento da parte di un membro della nazionale non può essere accettato, quindi è libero dagli obblighi per la prossima partita con la Germania".