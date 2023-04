News Udinese | Nestorovski: “Felice di aiutare la squadra. Sto bene qui”

Ci ha pensato lo stesso attaccante macedone a raccontare la partita e il suo ingresso in campo: "Abbiamo giocato un buon calcio , abbiamo perso sicurezza avendo preso gol nei primi minuti. Per fortuna abbiamo pareggiato conquistando un punto a Udine.” Sul suo impiego ha spiegato che nonostante le numerose assenze si senta comunque importante in questa squadra: "Ogni giorno negli allenamenti mi impegno al 100% ed aiuto i giovani giorno dopo giorno. Quando entro in campo voglio essere pronto per dare il mio contributo. Oggi ho guadagnato un rigore che ha permesso alla squadra di pareggiare, sono contento.”

Le parole di Nesto

Il centravanti ex Palermo ha infine concluso: "Dico la verità, in questo campionato non ci sono partite facili. Ci sono, ogni giornata, risultati sorprendenti. Ci sono anche gli avversari in campo, non giochiamo sempre e solo noi. Noi ci importa chi dobbiamo affrontare, prepariamo al massimo ogni partita a prescindere dall'avversario."