Udinese / Nestorovski: “Sono recuperato. Sarò disponibile già sabato”

L'attaccante macedone ha parlato ai microfoni di Udinese Tv nel solito appuntamento serale del lunedì. Ecco le sue parole

Redazione

Altra puntata di Udinese Tonight e altro ospite d'eccezione. Questa sera è di nuovo il turno di Ilja Nestorovski, attaccante macedone infortunato da diverse settimane. Il suo apporto alla squadra potrebbe rivelarsi molto utile nel finale di stagione, per questo Sottil dovrà cercare una soluzione per riaverlo il prima possibile. Ecco le sue parole durante l'appuntamento di oggi. L’attaccante bianconero ha rassicurato subito i tifosi riguardo la sua condizione fisica: “Sono a buon punto, da questa settimana riprenderò gli allenamenti con la squadra e penso che sarò disponibile per la partita con il Milan“.

Com'è il clima nello spogliatoio?

“I numeri dicono che stiamo tornando ai buoni livelli dell’inizio. Io dico che ci deve essere sempre un buon bilanciamento di emozioni nel calcio, sia quando si vince sia quando si perde. C’è un buon clima nello spogliatoio e lavoriamo sodo per la prossima partita”.

Come stanno vivendo la stagione i tuoi compagni? Li vedi sereni?

“Beto? Segna, c’è poco da giudicare. Dà sempre il duecento per cento in allenamento e soprattutto ascolta per migliorare giorno dopo giorno i suoi limiti. Deve crescere e diventerà ancora più forte. Success è contento quando serve i suoi compagni; non penso soffra questo periodo e non credo si arrabbi quando non fa gol, perché lui si concentra su un altro tipo di lavoro e lo fa in maniera eccezionale. Quando un giocatore ha fiducia, gioca con continuità e percepisce la stima dei compagni, cresce partita dopo partita. Per l’attaccante la fiducia è molto importante”.

“Le parole di Sottil? Da quel momento qualcosa è cambiato; ha toccato corde importante in noi. Credo anche però che l’atteggiamento ci sia sempre stato da parte di tutti e che ci sia mancata un po’ di fortuna nelle scorse partite”.

E' stato difficile per te affrontare l'ennesimo periodo di stop della tua carriera?

"sì, è dura non giocare, lo ammetto, perché io ho sempre voluto giocare tanto, ovunque sono andato. Devo lavorare ogni giorno e dimostrare di meritarmi più spazio. Penso di riuscire a giocare altri 5 o 6 anni”.

Le parole di Nesto —

Dopo aver ascoltato il videomessaggio di Deulofeu ai suoi tifosi, l’attaccante racconta cosa significa per l’Udinese il numero 10 bianconero: “Il suo infortunio è stato un brutto colpo per tutti noi, perché lui è un grande giocatore. So cosa vuol dire subire un intervento al ginocchio, capisco cosa sta passando e gli sono vicino. Gli auguro di tornare presto in campo”.

Al termine della trasmissione Nestorovski risponde con sincerità ad alcune domande pervenute in studio: “Tridente? Penso che potremmo giocare a tre punte solamente a fine gara, quando si sta perdendo, per cercare di recuperare la partita, perché il nostro modulo 3-5-2 è ben collaudato. Nello spogliatoio sono un vecchiotto, mi piace stare con i ragazzi e dare molti consigli. Molti vengono da fuori e devono apprendere il calcio italiano. Io li correggo perché voglio che migliorino, e se migliorano loro miglioriamo noi a nostra volta, così come il club. Con Sottil ho un buon rapporto, è sempre corretto e rispettoso con me. Lui è il mister e deve fare le scelte. È normale che a nessuno piaccia giocare poco, ma rispettiamo tutti le sue scelte. Sento che questa piazza mi vuole bene, pur giocando poco mi fermano per strada e mi piace parlare con i tifosi. Io e la mia famiglia stiamo benissimo qua a Udine”.

Cambiando rapidamente discorso, l'Udinese vuole provare a raggiungere il sesto posto a tutti costi. Raggiungere l'Europa sarebbe un incentivo per evitare un esodo in estate, ecco le ultime novità con la raffica <<<