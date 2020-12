Nestorovski: “Volevamo chiudere l’anno al meglio, speriamo di dare soddisfazioni ai tifosi”

UDINE – L’Udinese ha perso ieri sera rovinosamente il casa contro il Benevento per 0-2, con la squadra di Gotti che ha chiuso il 2020 nel peggior modo possibile, perdendo una partita in cui la squadra giallorossa è stata capace di sfruttare al meglio le occasioni create segnando due gol e difendendoli fino alla fine della partita, che ha segnato anche il sorpasso della squadra di Inzaghi a quella bianconera, ora a 15 punti dodicesima in classifica.

Anche ieri sera è partito dalla panchina l’attaccante Nestorovski, entrato al 70esimo minuto della sfida di ieri sera contro il Benevento ma che non è riuscito a dare alla squadra l’apporto che Gotti avrebbe desiderato, con il risultato che non si è mosso ed è rimasto sullo 0-2 per la squadra giallorossa.

Queste le parole dell’attaccante macedone ai canali ufficiali di Udinese TV, ai quali ha commentato la partita e la sconfitta subita in casa che ha spinto la squadra nella seconda metà della classifica, dispiacendosi per il risultato e per aver chiuso nel mondo peggiore il 2020, anno orribile per tutte le Square di Serie A e di Europa: “Abbiamo iniziato bene con quell’occasione subito all’inizio che se avessimo segnato sicuramente avrebbe indirizzato la partita in un altro modo, poi loro sono stati più veloci ed aggressivi anche sulle seconde palle e dopo la rete non siamo riusciti a ribaltarla. Loro hanno giocato bene e sono stati aggressivi, io con il mio ingresso in campo ho cercato di dare una mano ai miei compagni ma non ci sono riuscito. Ora dobbiamo riposare qualche giorno e poi tornare a lavorare duro perché le prossime partite sono contro grandi squadre e noi abbiamo bisogno di punti. Siamo andati bene nelle ultime partite e volevamo chiudere l’anno con una vittoria, sono dispiaciuto e spero di poter dare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi nel 2021”.