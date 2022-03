News Udinese / Il miglioramento è netto: adesso l’ultimo passo!

La crescita esponenziale delle prestazioni della squadra di mister Cioffi è evidente. Ma questo netto miglioramento non è casuale ma frutto di una fiducia che giornata dopo giornata è sempre più visibile nei bianconero.

Questa fiducia parte ovviamente dal reparto difensivo che nonostante gli errori che possono fare i tre di difesa, sta trovando in Marco Silvestri una sicurezza sempre maggiore che nessuno si aspettava a fine anno. L'eredità da raccogliere, quella di Juan Musso, non era affatto leggera ma il portierone italiano in silenzio e con grande lavoro ha fatto dimenticare l'argentino.