Spezia-Udinese, i precedenti: sfida inedita in A, l’ultimo incontro 70 anni fa in B

Questa domenica alle 12.30 andrà in scena Spezia-Udinese, gara valida per la ventesima giornata di serie A, la prima del girone di ritorno: andiamo a vedere i precedenti del match in terra ligure. Sarà il primo Spezia-Udinese in serie A, d'altronde i liguri sono al loro campionato di debutto in massima serie, quindi ogni gara per loro è una novità. Non si tratta però di un inedito, in quanto i due club si sono affrontati in serie B sei volte. Parliamo di precedenti che risalgono a più di 70 anni fa, infatti l'ultimo Spezia-Udinese è datato 7 maggio 1950. Terminò 2-0 con doppietta di Reddi. Altro calcio, altra epoca, altro mondo. In totale i precedenti in Liguria sorridono nettamente ai padroni di casa che hanno raccolto 5 vittorie e 1 sola sconfitta. 0 invece i pareggi. Domenica i friulani possono ribaltare la storia, nel primo storico match a La Spezia in serie A.