News Udinese – Non ci voleva: 2 calciatori friulani salteranno il big match!

News Udinese – Gotti è preoccupato. Non doveva succedere proprio adesso

UDINESE NEWS – Il 3 gennaio è sempre più vicino. Gotti e Pirlo non vogliono perdere tempo e hanno già convocato l’intero organico per mettere appunto posizionamenti, tattiche e strategie. Al momento della convocazione, però, Gotti ha dovuto prendere atto di un problema enorme: la sua difesa è seriamene in difficoltà. Bram Nuytinck è infortunato e rimarrà fermo ai box. Purtroppo, non riuscirà a recuperare in tempo per il big match contro i campioni d’Italia. La seconda grande assenza , ovviamente, è quella di Rodrigo Becão. Il giudice sportivo è stato costretto a fermarlo per somma di cartellini. Dunque, finalmente rivedremo De Maio in campo dal primo minuto. Non giocava una partita con una maglia da titolare dal primo novembre. Il difensore francese però non è l’unico ad esser stato pienamente recuperato. Gotti può finalmente esultare.

Jean-Victor Makengo, Deulofeu e Forestieri sono nuovamente disponibili. Il reparto di centrocampo ha potuto riaccogliere a braccia aperte il francese. Gotti, adesso, anche in attacco può tirare un sospiro di sollievo. Pussetto e Lasagna non sono più soli e all’occorrenza l’allenatore potrà fare affidamento su due cambi di un certo spessore. Sarà una partita molto difficile ma la Vecchia Signora ha dimostrato di non essere invincibile. I friulani dovranno essere molto attenti a chiudere gli spazi e a non permettere agli avversari rapidi contropiedi in velocità. Ovviamente, CR7 resta il pericolo più difficile da tenere sotto controllo. Per quanto riguarda la fascia mediana invece non ci sono dubbi.

Ovviamente Arslan è il titolare ma Mandragora e Walace sono pronti a dargli una mano qualora Gotti dovesse ritenerlo opportuno. Si trovano in ottima forma e anche loro vorrebbero dare il loro contributo. Il 3 gennaio è ormai alle porte. Ma una cosa è certa, non ci annoieremo.