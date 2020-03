News Udinese – A disposizione il rimborso per biglietti e abbonamenti

NEWS UDINESE – La società friulana ha comunicato attraverso il proprio sito che sarà possibile avere diritto al rimborso dei biglietti e degli abbonamenti. A tal proposito il direttore generale Franco Collavino ha dichiarato: “In questo momento l’obiettivo è stare uniti essere positivi, fare le cose nel modo migliore possibile e nel pieno rispetto delle regole. Sono questi i principi che ispirano la nostra azione e, in quest’ottica, i rimborsi per gli abbonati saranno operativi nei prossimi giorni, mentre, quelli per i possessori dei biglietti per Udinese – Fiorentina, già da lunedì prossimo”. Ecco di seguito le modalità di rimborso compare sul sito ufficiale dell’Udinese:

Per acquisti effettuati online o tramite Call center: tutti i biglietti acquistati online saranno automaticamente rimborsati. Il rimborso dell’importo sarà effettuato sulla carta di credito usata per l’acquisto.

Per acquisti effettuati presso i punti vendita della rete Listicket: sarà necessario restituire i biglietti in originale presso lo stesso punto vendita dove sono stati acquistati. Il rimborso sarà effettuato in contanti.

Per acquisti effettuati presso la biglietteria della Dacia Arena: si dovranno restituire i biglietti in originale presso gli sportelli della biglietteria. Il rimborso sarà effettuato in contanti, con i seguenti orari: Lunedì dalle 15 alle 19, da Martedì a Giovedì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.​