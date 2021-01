News Udinese – AAA cercasi urgentemente prima punta!

News Udinese – Gotti ha bisogno della società: sta per scattare l’allarme rosso

NOTIZIE UDINESE – Gotti non riesce ad avere un attimo di pace. Le pesanti assenze che prima avevano messo in serie difficoltà il reparto difensivo adesso si sono trasferite. Mai come in questo momento i friulani sono stati a corto di centravanti. La partita contro il Napoli si avvicina. L’Udinese ha bisogno di riscoprire l’emozione che si prova a portare a casa tre punti. I bianconeri se lo meritano. In cuor loro sanno di poter fare qualcosa in più e allenamento dopo allenamento continua, anche se molto a rilento, la crescita individuale e collettiva. Adesso però bisogna studiare bene le strategie. Ecco cosa sta succedendo.

Il rientro di Deulofeu continua a rimanere un mistero. Difficilmente lo spagnolo sarà disponibile contro i partenopei. Okaka, invece, è aspettato per fine mese. Nel frattempo Forestieri non ha potuto fare a meno di fermarsi ai box. L’argentino ha subito un risentimento alla coscia sinistra ma bisognerà aspettare gli esiti della risonanza magnetica prima di poter affermare con decisione la diagnosi. Resta comunque il fatto che Gotti contro il Napoli di Gattuso avrà a disposizione soltanto Lasagna e Nestorovski. Il centravanti italiano potrebbe approfittarne per scendere in campo con maggiore scioltezza. 1 gol in 13 presenze è una media alla quale neanche lui è abituato. Intanto anche dall’altra parte ci sono delle complicazioni.

La presenza del centravanti nigeriano continua ad essere ancora incerta. Soltanto nei prossimi giorni capiremo se Victor Osimhen sarà o meno a disposizione dell’allenatore calabrese. Anche Mertens continua ad essere un grande punto interrogativo. Con la Fiorentina ci sarà ma potrebbe persino accomodarsi in panchina contro i bianconeri. Al momento l’unica certezza in casa Udinese si chiama Rodrigo De Paul. Queste le sue parole ai microfoni di Sky:”Conte mi vuole nei nerazzurri? Mi fa piacere ma sono il capitano dell’Udinese!“.