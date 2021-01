News Udinese – Avanti il prossimo: i bianconeri si sfogano sui social!

News Udinese Nel post partita contro il Bologna non sono mancati i post sui social

NOTIZIE UDINESE – L’Udinese ha dimostrato di essere una squadra che non molla. La partita finisce quando l’arbitro fischia. I bianconeri ci hanno creduto fino in fondo e alla fine tutti i loro sforzi sono stati ripagati. Gotti si rammarica per non aver sfruttato il primo tempo nel migliore dei modi ma, alla fine dei conti, ha dichiarato di ritenere buono il punto conquistato con tanta fatica. Alla fine del match i calciatori friulani hanno dato sfogo alle loro emozioni sui social.

Kevin Lasagna festeggia una doppia “vittoria”:” Contento di aver raggiunto le 150 presenze in Serie A e ottenuto un punto importante in trasferta”. Arslan, il vero eroe della partita, preferisce dare spettacolo sul campo piuttosto che dedicare troppa attenzione ai social. Il commento sotto al suo post è semplice e conciso: “Importante!”. Ci penserà Rodrigo De Paul a scrivere due righe:”Tante cose da migliorare, teniamo il punto stretto e cominciamo a crescere che la strada è ancora lunga!”. Questa è la descrizione sotto al post in cui viene inquadrato con la fascia da Capitano in bella vista. Anche Mandragora ha voluto dire la sua:” Conquistato un buon punto in rimonta, lottando e credendoci fino all’ultimo. Subito al lavoro per la sfida di domenica”. A terminare la nostra galleria social ci pensa Musso:” Lavora, aggiungi e guarda avanti”. Il prossimo avversario scenderà in campo con la bava alla bocca.

Gli azzurri guidati da Rino Gattuso hanno lasciato lo Stadio Diego Armando Maradona con tanta amarezza. Dopo essere andati in vantaggio grazie alla rete di Petagna al 58esimo minuto, si sono fatti rimontare clamorosamente dallo Spezia. I gol di Nzola e Pobega hanno portato i liguri al successo. L’allenatore calabrese è infuriato. Domenica alle 15 i bianconeri accoglieranno i partenopei. Lo spettacolo è assicurato.