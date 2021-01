News Udinese – Badu vorrebbe tornare all’Udinese: ecco come!

Calciomercato Udinese – L’esperienza del ghanese col Verona è ufficialmente conclusa

NOTIZIE UDINESE – La permanenza di Emmanuel Badu alla corte del Verona è stata breve ma intensa. Gli Scaligeri lo avevano riscattato al termine dell’ultima stagione. Quello del centrocampista, però, non è stato un anno facile. Nel 2019 è stato affetto da un’embolia polmonare. A marzo del 2020, invece, ha subito una grave perdita familiare. L’esordio con la maglia gialloblu è avvenuto il 5 gennaio del bruttissimo anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. A quella prestazione ne sono conseguite altre nove ma in questa stagione Juric non è mai ricorso a lui. Proprio ieri è arrivata la notizia della rescissione del contratto. Badu vorrebbe tornare all’Udinese. Il centrocampista ghanese ha ancora un sogno nel cassetto. Ecco qual è il suo piano.

In verità il calciatore non avrebbe lasciato soltanto il Verona. Dopo aver salutato e ringraziato anche la sua Nazionale, ha ufficialmente dato addio al calcio giocato, appendendo gli scarpini al chiodo all’età di 30 anni. Queste sono state le sue dichiarazioni:” Al momento non ho ancora deciso cosa fare dopo il ritiro dal calcio giocato. Quella di diventare un allenatore è senza ombra di dubbio un’opzione, ma non è la prima scelta. Mi piacerebbe di più fare lo scout per una società”. Prosegue dicendo: “Sarebbe meraviglioso poter fare lo scout in Africa per il club friulano. Ho un ottimo rapporto con l’Udinese. Potrei condividere questa mia volontà con il club e vedere cosa esce fuori. Conosco tanti allenatori in tante squadre”. Termina il discorso affermando: “Quella di diventare allenatore sarebbe la mia seconda opzione. So di non essere pronto per fare il Ceo di un club, a quel livello non ho esperienze”.

Potremmo dire che chiusa una porta si apre un portone. Il centrocampista ghanese ha fatto molto per la società friulana. La sua nuova esperienza nel mondo del calcio è appena cominciata.