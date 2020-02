News Udinese – Barak va in goal all’esordio con il Lecce

NEWS UDINESE – Il mercato invernale è terminato da poche ore, l’Udinese ha cambiato qualcosa per quanto riguarda l’organico. Il club bianconero si è concentrato maggiormente su alcune cessioni in prestito. Uno di questo è Antonin Barak. Il centrocampista originario della Repubblica Ceca, è stato schierato subito dal Lecce, suo nuovo club. Il tecnico dei salentini, Fabio Liverani, non ha avuto dubbi. L’allenatore romano è cambiato volto alla sua rosa, mandando in campo subito l’ex Udinese. Il venticinquenne ha impiegato appena diciannove minuti prima di ripagare la fiducia del suo nuovo allenatore. Infatti Barak ha siglato la rete del 2-0 ai danni del Torino. Esordio da sogno quindi per il classe ’94, prima d’ora aveva giocato al massimo qualche spezzone di partita con il suo vecchio club. Adesso il calciatore può dare una svolta alla propria stagione. L’anno scorso Barak fu uno dei giocatori migliori dell’Udinese, ma sfortunatamente qualcosa non è andato come sperato, al punto che il calciatore ha dovuto trovare un’altra sistemazione.