News Udinese – Udinese vs Benevento: dove vedere la partita!

NOTIZIE UDINESE – Ecco dove vedere la partita

UDINESE NEWS – Il fischio d’inizio è previsto mercoledì 23-12 alle 20:45. I ragazzi di Gotti affronteranno le streghe giallorosse guidate da Filippo Inzaghi. Sarà un match avvincente. L’undicesima e la dodicesima squadra in classifica, entrambe a quota 15 punti, tenteranno di affondare l’avversario. L’allenatore bianconero spera di ritrovare i tre punti dopo i pareggi contro il Cagliari e contro il Crotone. Dal canto suo, Pippo Inzaghi, non vuole smettere di sognare. L’allenatore piacentino vuole continuare la cavalcata spensierata verso l’obiettivo salvezza. Il pareggio contro il fratello e l’ultima vittoria contro il Genoa hanno acceso gli animi dei tifosi campani che adesso vogliono continuare a salire la classifica. Ma dove si vedrà la partita?

Il match verrà trasmesso su Sky alle ore 20:45. Un’eventuale vittoria porterebbe i friulani potenzialmente al decimo posto, sempre più vicino alla zona Europa League. Questa squadra sta dimostrando solidità e compattezza. L’obiettivo europeo è ancora pienamente raggiungibile. Il Sassuolo di De Zerbi domina poco più in alto, in sesta posizione, a quota 23 punti. Gotti farà il possibile per cercare di stargli col fiato sul collo. Lasagna è tornato al gol e adesso non ha alcuna intenzione di riposarsi sugli allori. Dall’altra parte però c’è una squadra agguerrita che sta vivendo un periodo di grazia. Ecco le ultime dichiarazioni di Roberto Insigne.

L’attaccante campano ha parlato ai microfoni di OttoChannel:“Sarà un match complicato, affrontiamo una grande squadra ma stiamo bene e dobbiamo continuare su questo percorso” – conclude dicendo – “Sarebbe molto importante terminare l’anno con un risultato positivo”. Il numero 19 del Benevento non è riuscito a mettersi in mostra contro i biancocelesti, lasciando i riflettori a Schiattarella. Nell’ultima partita contro il Genoa, però, è stato lui ad aprire le danze al 57esimo minuto. Sarà una partita ricca di emozioni. Musso sta già studiando le sue mosse.