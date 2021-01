News Udinese – Emergenza Bologna: quante assenze!

News Udinese , Mihajlović conta le assenze… L’Udinese ha bisogno di fare risultato al Dall’Ara

NOTIZIE UDINESE – Il giorno del match è finalmente arrivato. Non ne avremo mai abbastanza. Questo magnifico sport che ci tiene compagnia e ci fa provare emozioni che soltanto un pallone può farci sentire, non finirà mai di stupirci. Alle ore 15:00 i friulani scenderanno in campo al Dall’Ara contro l’agguerritissimo Bologna di Sinisa Mihajlovic. Sarà un match di fondamentale importanza soprattutto per i bianconeri che hanno bisogno di tornare a vincere. I tifosi non sono per niente soddisfatti delle ultime prestazioni di De Paul e compagni. Poca grinta, pochi tiri in porta e soprattutto troppa poca precisione. Oggi però è arrivato il momento per potersi riscattare. L’infortunio di Pussetto proprio non ci voleva. Gotti però non è l’unico costretto a dover rinunciare a qualche calciatore. Anche l’allenatore rossoblu ha i suoi problemi. Ecco chi sono gli assenti del Bologna.

Mbaye, Sansone, Medel, Skorupski, Santander e De Silvestri infatti non ci saranno. Tutti e sei salteranno la partita contro l’Udinese, chi per un motivo e chi per un altro. Più volte Mihajlovic ha dimostrato di non essere il tipo che si piange addosso. Entrambi gli allenatori avranno preparato il match nei minimi dettagli. Tattiche e strategie aspettano soltanto di essere messe in gioco. Il Bologna arriva da una buona prestazione contro la Fiorentina. Più volte i rossoblu hanno sfiorato il vantaggio contro la Fiorentina. Palacio ha ancora l’amaro in bocca. Dall’altra parte, però, non troveranno una squadra arrendevole. Lasagna vuole riconquistare i suoi tifosi e dimostrare di essere una pedina indispensabile per la società e per i compagni. L’allenatore serbo ha espresso il suo parere sulla squadra di Gotti.

“L’Udinese è una squadra forte, fisica, veloce e tecnica. Concede poche occasioni agli avversari ed è completa. Sarà una partita difficile. Dovremo fare una grande prestazione e dovremo essere bravi a sfruttare quel poco che ci sarà concesso”. Adesso la parola passa al campo.