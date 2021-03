News Udinese – Braccio di ferro tifosi-Pozzo su Gotti

Il tecnico è il beniamino del pubblico bianconero, mentre la dirigenza ha ancora dei dubbi sul rinnovo del contratto

UDINE - Prosegue la telenovela Gotti-Udinese. Il tecnico di Adria è alla guida dei friulani dal 1 novembre 2019, quando prese per mano la compagine bianconera portandola alla salvezza conquistando 17 punti nelle ultime 12 giornate. Proprio in virtù di quei risultati era stato confermato anche per l'anno successivo, ma l'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione scadeva lo scorso 28 febbraio e la famiglia Pozzo ha deciso di non esercitarla. L'Udinese ha un bilancio di 5 punti in più rispetto allo scorso campionato, ma i vertici societari sono convinti che Gotti abbia a disposizione una squadra da Europa. Potenzialmente questo potrebbe anche essere vero, ma gli innumerevoli casi Covid e i tanti infortuni, hanno reso il compito del tecnico ancora più arduo.