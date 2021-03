News Udinese – Braida: “Friulani più forti di quanto hanno dimostrato e su Gotti…”

Le parole del neo dirigente della Cremonese, che apprezza non poco alcuni calciatori bianconeri

UDINE - L'Udinese è davvero ad un passo dalla salvezza. Ottenuti i 7 punti che mancano, i friulani potranno divertirsi in campo e programmare il futuro in società. Aridedo Braida, neo dirigente della Cremonese, è intervenuto sul canale ufficiale del club bianconero. Ecco le sue parole: "I friulani non sono partiti benissimo, ma sono più forti di quanto abbiano dimostrato fino ad ora. L'allenatore è molto bravo, Gotti è una scoperta positiva. L'Udinese gioca molto bene a calcio e ha giocatori di livello come De Paul. L'Udinese è forte, ha valori tecnici notevoli, merita rispetto. Arriverà nella parte sinistra della classifica".

Poi un'opinione su Gotti e una battuta sui Pozzo: "Porterei Gotti alla Cremonese. Ho una idea chiara di lui. E' una persona molto seria, umile, mi piace moltissimo. L'Udinese per lui potrebbe essere un punto di partenza, non di arrivo. Gli auguro un futuro sempre migliore. Con i Pozzo in affari non si può vincere. Ho avuto delle trattative tiratissime per Helveg e Bierhoff".