News Udinese – Calori: “Nuytynck un leader, ecco la qualità migliore di Llorente”

Le parole dell'ex centrocampista dei Friulani

UDINE - Prova di maturità per l'Udinese nel lunch match di domenica contro la Roma. Il dg Marino predica calma e invita a tenere i piedi per terra, ma gli ultimi risultati positivi (2 vittorie e 2 pareggi) hanno riacceso l'entusiasmo della squadra e dei tifosi. Sarà fondamentale l'approccio alla gara, visto che i giallorossi sono implacabili nei primi 15 minuti. I capitolini, infatti, sono la squadra che ha segnato più reti nel primo quarto d'ora, mentre i friulani la compagine che ne ha messo a segno meno, appena uno.

L'opinione dell'ex

L'ex centrocampista Alessandro Calori ha parlato in un'intervista al Messaggero Veneto, in particolare si è soffermato su tre calciatori bianconeri: "Nuytynck è un leader, è tosto, dà certezze a chi gli gioca a fianco. Non è un caso che con lui l'Udinese abbia subito pochi gol. Llorente come Bierhoff? Premesso che lo spagnolo i suoi gol li ha sempre fatti, all'Udinese porterà fisicità, esperienza ma anche buona tecnica e tempi di gioco. Ecco, quest'ultima è la qualità più importante. Poi, certo sarà importante che venga anche rifornito con qualche cross dal fondo per sfruttare le sue doti nel gioco aereo".

Infine Calori si esprime anche su Delofeu, apparso in grande spolvero nelle ultime uscite:"Deulofeu?Dopo una lesione al crociato serve del tempo per ritrovare non solo la condizione ma anche la brillantezza, qualità fondamentale per un calciatore con le caratteristiche di Deulofeu. Poi anche l'acquisto a titolo definitivo può aver dato un contributo".

Insomma l'Udinese ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la Roma. La gara sarà arbitrata da Piero Giacomelli di Trieste. I precedenti con il fischietto friulano sono tutt'altro che positivi. Nei 9 match giocati sono arrivate 7 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio. L'ultimo incrocio risale allo scorso 3 gennaio (Juventus-Udinese 4-1).