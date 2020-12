News Udinese – CdS: Cagliari, obiettivo porta inviolata

News Udinese, Di Franesco si blinda. Gotti non resterà a guardare

UDINESE NEWS – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Eusebio di Francesco avrebbe in mente un solo obiettivo: mantenere la porta inviolata. La pesante sconfitta subita contro i nerazzurri deve aver fatto riflettere l’allenatore della compagine sarda che, dopo aver studiato il match, ha aggiustato la difesa. I risultati si sono visti contro il Parma. Il pareggio per 0-0 però non è servito a nessuno. Molto probabilmente il pacchetto difensivo rossoblu sarà affidato a Klavan e a Ceppitelli. Walukiewicz, invece, potrebbe accomodarsi in panchina dopo il colpo subito alla coscia destra nell’ultimo match contro il Parma. Dal canto suo, Gotti non rimarrà a guardare. De Paul scalpita per rientrare in campo. L’argentino vuole ripetere l’ottima prestazione sostenuta contro il Toro e riportare la sua squadra dove merita.