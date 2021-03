News Udinese – Cedere Lasagna è stato un errore? Parlano i numeri

Il club friulano ha ceduto il centravanti italiano al Verona, puntando su Llorente: Lasagna è primo in una speciale classifica

UDINE - La dirigenza dell'Udinese ha gennaio ha fatto una scelta coraggiosa, rinunciare a Kevin Lasagna e puntare tutto sull'esperienza internazionale ed il blasone di Fernando Llorente. Lo spagnolo si è finalmente sbloccato e promette di essere decisivo in questo finale di stagione. Il collega italiano lo scorso anno con i suoi gol permise ai friulani di salvarsi senza troppi patemi, ma in questo momento sta attraversando un periodo nero a Verona dove è andato in gol una sola volta.

I numeri non sono certo confortanti per il centravanti di Suzzara, come testimonia il calcolo condotto da Sky sulle occasioni fallite e sulla percentuale di errore degli attaccanti di Serie A. Lasagna risulta avere la percentuale di errore più alta in assoluto (83,3%), in virtù delle 18 occasioni da gol avute, di cui solamente 3 trasformate. Due con la maglia dell'Udinese e una con quella del club estense. Di seguito vi riportiamo le prime quattro posizioni: