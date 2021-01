News Udinese – Che gennaio da incubo: ora lo Spezia per vincerne una

L'Udinese non viene da un momento favorevole. I risultati di gennaio rischiano di condannare mister Luca Gotti

Notizie Udinese

UDINE - Per tutta la stagione il cammino dell'Udinese non è stato dei migliori. Ora però l'anno nuovo è cominciato e agli uomini di mister Luca Gotti, tecnico compreso, quello che serve è un cambio di rotta. Da quando la Serie A ha messo alle spalle le festività natalizie per tornare a giocare, i bianconeri non sono ancora mai riusciti a vincere. Il bilancio di gennaio infatti è da incubo: sono appena tre i punti portati a casa in ben sei partite. Certo, alcune di queste erano contro squadre proibitive, ma per ottenere la salvezza serve fare di più contro le squadra alla portata.