News Udinese – Cinello su Braaf: “Assomiglia a Sancho”

Il parere dell'ex calciatore sui giovani talenti del club friulano

UDINE - L'Udinese è sempre stata maestra nel lanciare giovani molto promettenti. Anche quest'anno nella rosa dei friulani sono presenti dei talenti che hanno il potenziale per esplodere. L'ex calciatore e collaboratore tecnico del club bianconero Gianfranco Cinello, ha rilasciato un'intervista proprio sull'argomento giovani a il Messaggero Veneto. Su Braf: "Anche per deformazione professionale sono andato a vedermi tutti i suoi filmati e il primo aspetto a colpire è che l'olandese è uno di quei pochi giocatori che acquistano velocità con la palla al piede man mano che saltano gli avversari. È una qualità rara, simile a quella di Sancho, che ha lanciato lo stesso City. La sua crescita deve avvenire su due piani, quello tecnico, lavorando specie sui difetti, e quello tattico, là dove tutti gli attaccanti olandesi crescono giocando sempre col 4-3-3, come vuole la federazione.