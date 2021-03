News Udinese – Cioffi (secondo di Gotti): “Il segreto è la fame”

Le parole del vice di mister Luca Gotti

UDINE - Domenica l'Udinese affronta la Lazio, con la speranza di continuare l'ottimo trend di risultati che ha portato i friulani lontani dalla zona retrocessione. Proprio la gara dell'andata contro i biancocelesti si può considerare come una delle migliori di questa stagione degli uomini di Gotti. Il vice del tecnico di Adria , Gabriele Cioffi, ha rilasciato una lunga video intervista a "Shoot the difference" in cui racconta i segreti della squadra bianconera: "Il punto di partenza è l'attuale Dt, Pierpaolo Marino, elemento prezioso per questa società: "La fame è il segreto, il voler sempre esserci nel calcio. L'equilibrio: lui è una persona molto equilibrata. E' arrivato al momento giusto: è un direttore sportivo dei migliori, un top, ha una esperienza incredibile. E' sempre accanto alla dirigenza ma anche all'allenatore e ai giocatori: è una sorta di filtro tra i sogni del presidente e la realtà. Questo è importante. E soprattutto capisce di calcio, ne conosce le dinamiche. Un manager deve essere affidabile, e lui lo è.