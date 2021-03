News Udinese – Classifiche a confronto: +5 per i friulani

I bianconeri possono vantare una classifica migliore dello scorso anno e sarebbe potuta andare anche meglio

UDINE - L'Udinese ha trovato finalmente continuità, portando a casa anche risultati prestigiosi. Senza il rocambolesco pareggio del Milan al 97' su rigore, ora la classifica dei friulani sarebbe ancora più importante. La squadra di Gotti ha 5 punti in più dello scorso anno dopo 27 giornate. Di questi tempi i bianconeri avevano perso per 1 a 0 a Torino, potevano vantare appena 28 punti, a soli 3 dalla terzultima, che era il Genoa. In questo momento l'Udinese è a quota 33 e si trova con un rassicurante più 13 sulla compagine granata. Ma attenzione! I piemontesi devono recuperare ancora due partite.

Il presidente Pozzo si è espresso sul momento del club friulano: ""Noi puntiamo ad arrivare fra i primi dieci, nonostante ultimamente i risultati non siano stati corrispondenti ai nostri programmi. Quest'anno la società si è posta questa obiettivo. Abbiamo avuto tante vicissitudini, negli ultimi due anni abbiamo cercato di fare di più e abbiamo effettivamente investito di più. I risultati non sono stati eclatanti, ma quest'anno con la pandemia e le conseguenze, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Ma il nostro obiettivo non è la salvezza. Siamo qui non per soffrire ma per divertirci assieme ai tifosi. Se non ci siamo riusciti negli ultimi anni, ci sono diverse cause, anche gli errori, a volte non siamo stati abbastanza bravi".

Di seguito le due classifiche a confronto:

Juventus 66 Inter 65 (+7)

Lazio 62 Milan 56 (+17)

Inter 58 Juventus 55 (-11)

Atalanta 54 Atalanta 52 (-2)

Roma 48 Napoli 50* (+8)

Napoli 42 Roma 50 (+2)

Milan 39 Lazio 46 (-16)

Parma 39 Sassuolo 39 (+6)

Verona 38 Verona 38 (=)

Cagliari 35 Udinese 33 (+5)

Bologna 34 Sampdoria 32 (+6)

Sassuolo 33 Bologna 31 (-3)

Fiorentina 31 Fiorentina 29 (-2)

Torino 31 Genoa 28 (+3)

Udinese 28 Spezia 26 (in B)

Sampdoria 26 Benevento 26 (in B)

Lecce 25 Cagliari 22 (-13)

Genoa 25 Torino 20** (-11)

Spal 18 Parma 19 (-20)

Brescia 17 Crotone 15 (in B)

