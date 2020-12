News Udinese – Conferenza stampa: le parole di Inzaghi

News Udinese – Le parole di Inzghi in conferenza stampa

UDINESE NEWS – Alla vigilia del match tra Udinese e Benevento, Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa facendo alcune considerazioni interessanti sulla partita programmata per le 20:45 allo Stadio Friuli.

“Affronteremo un club forte che ha i nostri stessi punti in classifica, anche se con una partita da recuperare. Prevedo una partita tosta ma noi siamo sulla strada giusta e possiamo rendere la vita difficile a tutti”. Non è mancato il riferimento ai tanti assenti e infortunati: “Abbiamo un organico falcidiato, ma i miei calciatori hanno fatto in mdo che nessuno si accorgesse di avere fuori dei giocatori fondamentali“. Al termine della conferenza ha espresso il suo desiderio natalizio.

“Vorremmo chiudere al meglio un anno che, al di là del Covid, ci ha regalato cose difficilmente ripetibili per ciascuno di noi” – conclude dicendo – “Sarà difficile che qualcuno possa provare ad avvicinarsi a ciò che abbiamo fatto. Farci valere in serie A penso sia ancora più impressionante“. Come sottolineato dal tecnico giallorosso, non sarà una partita affatto semplice. Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica e una vittoria rilasserebbe gli animi da entrambe le parti.